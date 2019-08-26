Европейское космическое агентство планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских «Союзах»

В ЕКА сообщили, что полеты астронавтов в ближайшем времени будут осуществляться на кораблях США.

Это сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано(итальянский астронавт — прим. «Эха») был последним на «Союзе»».

20 июля 2019 года Пармитано отправился на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом на корабле «Союз МС-13» с космодрома Байконур.

С 2011 года к МКС летают только российские пилотируемые корабли «Союз», доставляя российских, американских и европейских астронавтов. Сейчас в США компании SpaceX и Boeing разрабатывают новые космические корабли для пилотируемых полетов.