Дональд Трамп мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при «правильных обстоятельствах»

Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции с французским коллегой на саммите G7. Он также отметил, что США не стремятся к смене режима в Исламской республике. Эммануэль Макрон, в свою очередь, отметил, что встреча двух лидеров могла бы закончиться соглашением между странами.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в последние месяцы. Несколько танкеров подверглись атакам, а в небе над Персидским заливом были сбиты американский и иранский беспилотники.