В Москве суд обязал мэрию найти альтернативную площадку для акции против политических репрессий 31-го августа

Таким образом частично был удовлетворен гражданский иск Либертарианской партии, которая ранее подала заявку на шествие против политических репрессий. Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе политической организации.

Столичные власти на прошлой неделе отказались согласовать акцию протеста и за допуск независимых кандидатов. Либертарианская партия планировала провести шествие по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.