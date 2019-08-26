Помощник главы московского ФСБ лишился должности после дела Ивана Голунова

Подполковник Марат Медоев упоминался в расследовании журналиста о столичном похоронном рынке. Как рассказал РБК один из источников, близких к спецслужбе, офицера сняли с должности около месяца назад. О новом месте его работы ничего не сообщается.

Голунова задержали в начале лета по подозрению в хранении наркотиков. Сам он рассказал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские и связал это с подготовкой своего расследования. Дело получило широкий общественный резонанс. На этом фоне через несколько дней обвинения с Голунова были сняты.