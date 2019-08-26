Администрация музея «Исаакиевский собор» и РПЦ договорились о том, чтобы изменить время начала богослужений в храме

Администрация музея «Исаакиевский собор» в Петербурге и РПЦ договорились о том, чтобы изменить время начала богослужений в храме. Таким образом верующие и экскурсионные группы могут мешать другу другу.

Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров и патриарх Кирилл договорились о том, что службы в храме будут начинаться раньше. Об этом руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков сообщил ТАСС. Дозвониться до него «Эху» не удалось. При этом в пресс-службе собора нашей радиостанции сообщили, что договоренности пока нет. Стороны будут вести переговоры еще несколько дней. Богослужения музей и приход согласует ежемесячно. При этом на сентябрь согласовано старое время. К слову богослужения идут только в одном пределе собора. Вход на них бесплатный. По действующему расписанию после религиозных мероприятий в собор приходят турист и экскурсионные группы. Ранее об изменениях в расписании приход собора сообщил в своем сообщество во «Вконтакте».

Отметим, что Исаакиевский собор, в отличии от многих музеев Петербурге, окупает себя. Эти деньги идут в том числе на реставрацию памятника. В подвале храма расположен также уникальный музей, посвященный блокаде Ленинграда. РПЦ не разу еще не предоставила своей план окупаемости собора.



Смольный собирался передать Исаакиевский собор РПЦ два года назад. После массовых протестов от этой идеи отказались. Приход собора заявку на передачу собора не подавал.