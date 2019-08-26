Петербургские правозащитники обнаружили новый случай насилия в СИЗО Кресты, где на прошлой неделе были уволены трое сотрудников. Один из пострадавших оставался в одной камере с избивавшими его людьми, — сообщила в телеграмм-канале член ОНК Яна Теплицкая.

Заключенный рассказал, что на него продолжают оказывать психологическое и физическое давление. В присутствии членов ОНК он попросил перевести его в другую камеру. Сообщается, что администрация СИЗО выполнила эту просьбу.