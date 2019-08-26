В Люблинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела «Нового величия», фигурантов которого ранее включили в список террористов и экстремистов. На прошлом заседании судья обязала прокурора вызвать важного свидетеля — мужчину, которого подсудимые называют провокатором спецслужб.

Заседание началось на час позже. В небольшой зал заседания, как всегда, поместились только подсудимые — часть из них за стеклом, остальные на скамьях, их родственники и многочисленные адвокаты. Журналисты сразу отправились в зал для трансляций. Представителей СМИ в суд сегодня приехало немало. Все они ждут появления Родиона Зелинского. Ранее подсудимые опознали его как Руслана Данилова, которого называют осведомителем спецслужб, провокатором и автором устава движения. На прошлом заседании судья обязала прокурора вызвать его в качестве свидетеля. Но заседание началось с оглашения материалов дела. Гособвинитель скороговоркой почти на одном дыхании в течение нескольких часов зачитывал протоколы обыска, изъятия и досмотра, а также заключение экспертизы, изучавшей агитационные материалы и устав «Нового величия». Озвучивая содержание каждой листовки, прокурор раз за разом повторял, что оно направлено на формирование негативного и враждебного отношения к российской власти в том числе к президенту Путину Владимиру Владимировичу. Содержание листовок, утверждает экспертиза, также свидетельствует о готовности участников движения совершать неназванные действия для свержения режима, в том числе насильственным способом. Будет ли допрошен Зелинский, так и неизвестно. Адвокат одного из фигурантов дела Максим Пашков предполагает, что сегодня Зелинский в суде так и не появится.

На скамье подсудимых восемь человек. Они свою вину не признают. Еще двоим участникам движения «Новое величие», согласившимся на сделку со следствием, приговоры уже вынесены.