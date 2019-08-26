Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона

Поводом для насмешек стал возраст первой леди.

Для бразильцев прошедший в Биаррице саммит «Большой семерки» мог остаться незамеченным, если бы не данная хозяином форума, президентом Макроном оценка ситуации с лесными пожарами в Амазонии. Бразильский лидер Жаир Болсонару обвинил французского лидера в неоколониализме и использовании ЧП в своих политических целях. Заочный спор на этом не завершился.

Масло в огонь подлили пользователи Facebook. Один из них разместил у себя на странице коллаж, на котором два фотоснимка – бразильский президент с молодой супругой и французский коллега со своей женой Брижит, которая заметно его старше. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару», — гласит подпись.

Первый же комментарий под записью разместил сам Болсонару. Он призвал автора не издеваться над человеком. Макрон не оставил этот пост без внимания. Комментируя переписку, он заявил, что все это очень грустно, передает канал BFMTV. Он предположил, что жителям Бразилии стыдно за такое поведение президента и пожелал им главу государства, который ведет себя нормально.

К спору двух политиков подключился позже министр образования Бразилии. Абрахам Вейнтрауб назвал Макрона оппортунистическим поддонком, а Францию – страной крайностей, сообщает РБК.