Большинство лидеров «большой семерки» на поддержали Трампа, предложившего вернуть РФ в этот клуб ведущих держав

Большинство лидеров «большой семерки» на поддержали президента США Дональда Трампа, предложившего вернуть Россию в этот клуб ведущих мировых держав. По данным источников британской газеты Гардиан, Трамп усиленно доказывал, что после Владимир Путин снова должен быть приглашен – после пятилетнего исключения в связи с присоединением Крыма.

На проходившем в Биаррице саммите «большой семерки», в субботу вечером, во время ужина, возникла самая настоящая словесная баталия – и весьма горячая, утверждает The Guardian.

Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из-за требования вернуть России в эту группу. Об этом сообщили дипломаты, принимавшие участие в саммите во Франции, передает The Guardian.

Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть снова приглашен, через пять лет после того, как Россия была исключена из тогдашней «восьмерки» в связи с аннексией Крыма (цитата по сайту Инопресса). Из остальных лидеров, находившихся за столом, только Джузеппе Конте, уходящий в отставку премьер-министр Италии, поддержал эту идею. Синдзо Абэ, премьер-министр Японии остался нейтральным. Остальные решительно выступили против — Борис Джонсон, Великобритания, Ангела Меркель, Германия, Джастин Трюдо, Канада, президент Франции Эммануэль Макрон и Дональд Туск, президент Совета ЕС. Туск сказал, что сейчас еще больше причин не спешить с возвращением России и Путина. Большинство лидеров «большой семерки» настаивали на том, что это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, а президент Путин явно этому не соответствует.

У Трампа другой подход, продолжает британская газета. Все эти представления для него не так уж и важны. Как утверждают источники The Guardian, Трамп объяснял, что при обсуждении таких тем, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл, чтобы в зале находилась и Россия. Трамп настаивал на возвращении России еще в прошлом году и теперь, похоже, был вновь полон решимости. Он завел этот разговор во время дискуссии по поводу политики в отношении Ирана. Удивив коллег своим энтузиазмом.

В следующем году саммит «семерки» будет проходить в Штатах, и Трамп в качестве хозяина сможет пригласить Путина как внешнего гостя. Европейские дипломаты уже делают ставки, что российский президент окажется в топе списка гостей.

Будущий, 46-й саммит «большой семерки» состоится в начале следующего лета в Нью-Йорке.