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Эксклюзив Эха 18:17, 26 августа 2019

Мэрия Москвы не согласовала акцию оппозиции 3-го сентября в поддержку политзаключенных и за честные выборы

Свое решение власти никак не обосновали, — сказала «Эху Москвы» заявитель Эльвира Вихарева.

В Департаменте региональной безопасности заявили, что на  3-е сентября запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторы планировали шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. По утверждению столичных властей, в этом месте нет площадки для сбора заявленных 40 тысяч человек. Кроме того, акция создаст помехи движению пешеходов и ограничит доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.



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