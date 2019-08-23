Мэрия Москвы не согласовала акцию оппозиции 3-го сентября в поддержку политзаключенных и за честные выборы

Свое решение власти никак не обосновали, — сказала «Эху Москвы» заявитель Эльвира Вихарева.

В Департаменте региональной безопасности заявили, что на 3-е сентября запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторы планировали шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. По утверждению столичных властей, в этом месте нет площадки для сбора заявленных 40 тысяч человек. Кроме того, акция создаст помехи движению пешеходов и ограничит доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.