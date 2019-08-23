Лидер московских единороссов предложил обязать всех кандидатов, идущих по одномандатным округам, собирать подписи
Лидер московских единороссов Андрей Метельский предложил обязать всех кандидатов, идущих по одномандатным округам, собирать подписи избирателей. «Это поможет москвичам лучше узнать своих депутатов», — сказал Метельский «Эху Москвы». Метельский подчеркнул, что это предложение никак не связано с протестными акциями в Москве.
Инициатива никак не скажется на самих единороссах, но станет новым препятствием для других кандидатов, — такое мнение в эфире Эха высказал первый секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин. Рашкин уверен, что инициатива Метельского своеобразная реакция на протесты перед выборами в Мосгордуму.