Прокурор Яна Старовойтова просит суд лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, которые пришли с детьми на акцию

Никулинский районный прокурор Яна Старовойтова просит суд лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, которые пришли вместе с детьми на акцию 3-го августа. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Телеканал Россия-24 в своем видеосюжете называет Петра Хомских охранником известного оппозиционера.

Разбирательство по иску прокуратуры в Никулинском районном суде начнется 2-го сентября. Предварительная беседа по иску состоялась 22 августа, однако ответчики на нее приглашены не были, — рассказал «Эху Москвы» адвокат семьи Хомских Татьяна Сустина. Сустина добавила, что представителей детского омбудсмена планируется привлечь к участию в деле в качестве третьей стороны.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в эфире РБК назвал действия прокуратуры политическим шантажом.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова также рассматривает лишение родительских прав как крайнюю меру и считает ее несоразмерной в отношении родителей, взявших детей на митинг. Кузнецова добавила, что по ее обращениям проводится проверка в отношении иска о лишении родительских прав другой пары, Ольги и Дмитрия Проказовых. Омбудсмен просит генеральную прокуратуру отозвать иск. Кузнецова добавила, что надеется на положительный исход этого дела.

Требование прокурора лишить родительских прав пару москвичей, пришедших на митинг 3 августа вместе с детьми – это очевидное запугивание. Такое мнение в эфире «Эху Москвы» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Предпосылки к лишению родительских прав в данном случае совершенно абсурдны, — считает Кирилл Мартынов.

В начале августа Перовская межрайонная прокуратура потребовала лишить родительских прав семью Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым ребенком. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проказовы проходят по делу как свидетели.