Скачок уровня радиации 8 августа в  Северодвинске произошел из-за радиоактивного облака

Скачок уровня радиации 8 августа в городе Северодвинске Архангельской области произошел из-за радиоактивного облака, образовавшегося после распада изотопов стронция, бария и лантана, — сообщает Росгидромет. Это результат более детального исследования. Опасности для людей по-прежнему нет, — рассказал «Эху Москвы» Гендиректор НПО Тайфун Вячеслав Шершаков.

Подразделения Росгидромета проводили исследования в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сообщается, что сейчас радиационная обстановка стабилизировалась.

В свою очередь, российское отделение Гринпис заявило, что будет добиваться публикации исчерпывающей информации о радиоактивном загрязнении. Сейчас она неполная и противоречивая, — считают экологи.

Точно определить риски для человека нельзя, поскольку Росгидромет не опубликовал данные о концентрациях веществ. Об этом «Эху» рассказал руководитель проекта энергетического отдела Гринпис Россия Рашид Алимов. Из сообщения Росгидромета неясно, найдены ли еще какие-то вещества в воздухе и проводились ли замеры в океане, отметил Рашид Алимов.

Взрыв на полигоне под Северодвинском прогремел 8 августа. О повышении радиоактивного фона в окрестностях стало известно почти сразу, но детали инцидента неизвестны до сих пор.

Первым факт трагедии в Архангельской области подтвердило Минобороны – в день инцидента в ведомстве рассказали, что во время испытания жидкостного реактивного двигателя погибли два человека. Отдельно было подчеркнуто, что никаких выбросов в атмосферу не было и радиационный фон остается в норме. Между тем, почти в то же время в мэрии Северодвинска сообщили о кратковременном повышении показателей радиации. Участок Белого моря, где прогремел взрыв, закрыли для судоходства. 10 августа стало известно, что жертвами трагедии стали пятеро сотрудников «Росатома». Тогда же госкорпорация впервые официально признала, что взрыв произошел на реактивной установке с источником радиации. Еще спустя два дня Росгидромет сообщил о повышении радиационного фона в Северодвинске в день инцидента – максимальное значение превысило норму в 16 раз.

Целый ряд аналитиков выдвинули предположение, что взрыв случился при испытании крылатой ракеты «Буревестник»: об этом же упомянул и президент США Дональд Трамп. Вскоре после взрыва четыре станции мониторинга ядерных испытаний в России перестали передавать сигнал в международную надзорную организацию. Несколько изданий опубликовали свидетельства спасателей и врачей, оказывавших помощь раненым: по их словам, никого не предупредили, что им придется иметь дело с облученными, а в больницах пришлось проводить дезактивацию, но сделали это далеко не сразу. Официально известно о шести пострадавших, но, согласно некоторым свидетельствам, число получивших дозу радиации гораздо больше.



В Кремле утверждают, что угрозы радиоактивного загрязнения в связи с аварией нет. Президент Путин заявил об этом 19-го августа, перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин добавил, что люди, которые пострадали и погибли, «выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам».