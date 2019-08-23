Семью Хомских не уведомили о проведении предварительного судебного заседания по иску о лишении их родительских прав

Петра и Елену Хомских не уведомили о проведении предварительного судебного заседания по иску о лишении их родительских прав. Оно состоялось без присутствия представителя защиты. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат семьи Татьяна Сустина.

«Предварительное заседание уже было, но о нем никто не знал, в том числе сами ответчики», — заявила она.

По словам Т.Сустиной, основное судебное заседание состоится 2 сентября.

«Судя по тому, что сейчас происходит, оно, скорее всего, будет первым и последним. Третье лицо — опека — намерено соблюсти процессуальные тонкости ко второму числу, поэтому никаких препятствий для рассмотрения этого дела и вынесения решения нет. Я думаю, что будет вынесено решение», — сказала она.

Т.Сустина отметила, что планирует оставить письменное обращение уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу. Она будет ходатайствовать о привлечении его представителей к участию в деле и вызове их в суд.

Адвокат также заявила о злоупотреблении Прокуратурой своими процессуальными правами.

«Иск похож на инструмент давления на людей. Когда дело касается детей, это переходит все границы. Это ужасно, отвратительно, мерзко, по-другому никак это не назвать», — заключила она.

Судебное заседание состоится в 10.30 2 сентября в Никулинском районном суде.

Многодетный отец Петр Хомский, которого хотят лишить родительских прав за участие в акции 3 августа вместе с детьми, назвал иск прокуратуры «абсурдным». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Дело абсурдное и незаконное. Доказать злой умысел, что мы специально потащили детей, чтобы защитить себя и подвергнуть их риску, невозможно. Да это и не было так», — сказал он.

П.Хомский отметил, что он отец троих детей в возрасте 3 месяцев, 3 лет и 10 лет. Прокуратура подала иск о лишении его и его супруги Елены Хомской родительских прав в отношении двух младших дочерей.

«Подан иск о лишении нас родительских прав в отношении детей 3 года и 3 месяца. Иска по старшему ребенку не было. Ей 10 лет, она ходит в школу и, надеюсь, продолжит туда ходить», — заметил он.

П.Хомский назвал себя «политически активным гражданином» и подтвердил свое участие в акции 3 августа. «Мы ходим на разные митинги, в том числе разрешенные и согласованные. Иногда берем детей, когда не на кого их оставить. В тот момент я не мог их оставить и мы пошли на прогулку по бульварам. Это не было митингом, не было лозунгов, плакатов, мы просто шли по бульварам», — заявил он.

По словам П.Хомского, на него и его супругу обратила внимание пресса, когда они оказались вместе с колясками рядом с сотрудниками ОМОН.

«В какой-то момент мы переходили с колясками Тверскую улицу и увидели цепь ОМОНа. Нас начали быстро снимать — двоих с колясками на фоне ОМОНа. Хорошая картинка. Мы оттуда ушли и продолжили прогулку по бульварам, останавливаясь на детских площадках», — добавил он. П.Хомский также подтвердил, что не знал о проведении предварительного судебного заседания по данному иску. «Да, мы его пропустили, мы о нем не знали. Никакой беседы со мной не было», — заявил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав семейной пары Петра и Елены Хомских, участвовавших в акции протеста 3 августа вместе со своими детьми.

В сюжете канала «Россия 1» Петра Хомского назвали «охранником известного оппозиционера». Утверждалось, что с помощью детей он пытался пробиться в гущу событий. На сайте телеканала РЕН ТВ утверждается, что П.Хомский пытался устроить провокацию.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских пар другую пару – Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые на акции 27 июля передали годовалого ребенка своему родственнику – Сергею Фомину. Впоследствии он стал фигурантом дела о «массовых беспорядках».