Активность российских военных, по словам пресс-секретаря президента, не является ответом на ракетные испытания США

Дмитрий Песков сказал, что проведение учений – обычная работа российской армии. При этом Минобороны уже приступило к выполнению поручения президента по подготовке ответа, однако за деталями Песков предложил обратиться к самому ведомству.

Пентагон испытал ракету Tomahawk, запрещенную договором РСМД, 20 августа. Днем позже две российские подлодки провели ракетные стрельбы по полигонам в Архангельской области и на Камчатке. В начале месяцы действие ДРСМД прекратилось.