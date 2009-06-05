Прокуратура просит лишить семью Хомских родительских прав

Речь идет о двух маленьких детях, одному из которых 3 месяца. Об этом «Эху Москвы» рассказал отец Петр Хомский. Он добавил, что старшую девочку 10-ти лет забирать из семьи не собираются. Иск подала прокурор Никулинской межрайонной прокуратуры Яна Старовойтова. Он связан с тем, что Хомские появились с детьми на акции 3-го августа. Представитель надзорного ведомства считает, что таким образом родители хотели обезопасить себя от действий полиции.

Дело Хомских – уже второе, возбужденное после недавних столичных акций. Ранее похожий иск за митинг 27-го июля был подан в отношении семьи Проказовых.