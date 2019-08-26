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17:00, 26 августа 2019

Аэропорт «Жуковский» создаст дополнительный контур защиты от птиц

Специалисты уже закупают и устанавливают новое оборудование для их отпугивания. Об этом говорится в сообщении оператора воздушной гавани компании «Рампорт Аэро».

Эти меры были приняты после инцидента с пассажирским лайнером Airbus A-321. Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», вылетавший из «Жуковского» в Симферополь столкнулся со стаей чаек, из-за чего его двигатели загорелись. Он совершил жесткую просадку на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.



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