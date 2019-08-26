Международная правозащитная группа «Агора» попросила Верховный суд признать недействительным новый состав ВАК

Международная правозащитная группа «Агора» попросила Верховный суд признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии. Как пишет «Коммерсантъ», такое же заявление подало сообщество «Диссернет». Заявители указывают, что переназначение 17-ти членов ВАК нарушает закон, по которому они могут состоять в комиссии не больше двух сроков. Между тем, для большинства новый срок стал третьим, а для ректора МГУ Виктора Садовничего и председателя – ректора РУДН Владимира Филиппова – и вовсе шестым. В пресс-службе Минобрнауки сказали, что считают состав ВАК легитимным.