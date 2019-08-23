«Эхо Москвы» предложило Валерии Касамаре провести дебаты с Любовью Соболь в прямом эфире

Ранее проректор Высшей школы экономики отказалась от дебатов перед студентами.

Предложение провести встречу с Соболь в Вышке Касамара рассматривает как попытку повысить политизацию студенческого сообщества. Она, по ее мнению, и так зашкаливает. Проректор и кандидат на выборы в Мосгордуму просит не обострять ситуацию и напоминает, что один из студентов Егор Жуков проходит по делу о беспорядках, а другой – под арестом.

Касамара считает, что она находится с Любовью Соболь в заведомо неравных условиях, значит, политические дебаты невозможны. Впрочем, она не исключает диалога, когда «политические страсти улягутся».

Главред «Эха» Алексей Венедиктов предложил провести дебаты на радиостанции. В эфире студентов Вышки не предвидится, а дебатанты всегда равны, написал он у себя в Telegram, комментируя причины отказа Касамары.

Соболь ранее назвала Касамару участником полноценной атаки на общество и вызвала на дебаты, где собиралась говорить с ней от лица незарегистрированных кандидатов, в том числе Ильи Яшина, который собирался баллотироваться в 45-м округе, где выдвинулась Касамара.

По словам Венедиктова, Соболь не возражает против дебатов на «Эхе».