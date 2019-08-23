Разбирательство по иску по лишению родительских прав семьи, пришедшей на митинг с ребенком, начнут на следующей неделе

Разбирательство по иску прокуратуры по лишению родительских прав семьи, пришедшей на митинг с ребенком, начнется уже на следующей неделе. Предварительная беседа по иску в отношении Петра и Елены Хомских прошла на днях, но самих ответчиков на нее не пригласили. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Татьяна Сустина. Сустина сказала, что в ближайшее время намерена пообщаться с детским омбудсменом. Ранее Анна Кузнецова уже говорила, что считает крайней мерой лишение родительских прав за участие с детьми в митингах.

Иск подала прокурор Яна Старовойтова. Семья Хомских уже вторая, столкнувшаяся с угрозой лишиться ребенка из-за появления с ним на недавних столичных акциях.