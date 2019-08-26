Boeing рассчитывает к концу года возобновить полеты моделей 737 МАХ

Прежде всего корпорации нужно согласовать этот вопрос с властями США – сказал вице-президент авиапроизводителя Рэнди Тинсет. Его слова приводит «Интерфакс».

Эксплуатацию лайнеров прекратили после двух подряд авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В самой компании признали, что перед крушениями в обоих случаях произошел сбой вспомогательной системы. Более 4000 пилотов подали коллективный иск к корпорации, обвинив ее в сокрытии недостатков электронного помощника.