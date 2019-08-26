Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась участвовать в дебатах с Любовью Соболь в присутствии студентов ВШЭ. В своем телеграм-канале зарегистрированная на выборы кандидат написала, что готова начать диалог в более спокойной обстановке, когда «политические страсти улягутся».

Ранее незарегистрированная в Мосгордуму юрист ФБК сказала, что в ходе «открытого разговора» намерена говорить от лица всех московских независимых политиков. В качестве площадки для дебатов рассматривается «Эхо Москвы».