Еще одну семейную пару хотят лишить родительских прав после участия в митинге с детьми

Как рассказал «Эху Москвы» глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов, с таким иском обратилась никулинский районный прокурор Москвы Яна Старовойтова. По ее мнению, Петр и Елена Хомские взяли на акцию протеста 3-го августа детей, чтобы избежать задержания сотрудниками полиции. По словам юриста, иск связан с тем, что семья попала в кадр сюжета, подготовленного федеральными телеканалами.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав другую пару – Ольгу и Дмитрия Проказовых. На акции 27-го июля они передали годовалого ребенка своему родственнику Сергею Фомину, который позже стал фигурантом дела о массовых беспорядках.