Берлинские следователи отрабатывают версию политического заказа, возможно, из Москвы, после убийства выходца из Чечни

Преступление было совершено 23 августа.

49-летний подозреваемый, также этнический чеченец с российским гражданством, находится в СИЗО, однако отказывается от дачи показаний. В его квартире была найдена крупная сумма наличных денег.

Жертва преступления до 2018 года находился в списке потенциальных террористов Ведомства по государственной защите земли Берлин. Центр по просвещению и мониторингу прав человека из Тбилиси передал берлинской прокуратуре точные данные о личности убитого. Он участвовал во второй Чеченской войне и работал для подразделения по борьбе с терроризмом МВД Грузии как посредник и связной.

По сведениям тбилисского центра, на убитого уже два раза было совершено покушение. В 2009 году имела место попытка отравления. В 2015 году он был тяжело ранен в руку, закрываясь от выстрела в голову, и после этого приехал в Германию, подав прошение о предоставлении убежища. Центр потребовал от берлинской прокуратуры учесть последнее покушение, которое так и не было расследовано до конца. Подозревается, что за ним стоят российские спецслужбы. Другие источники предполагают, что заказное убийство было совершено по приказу Рамзана Кадырова.

Следователи проверяют также возможную связь убитого с организованной преступностью, в частности, с наркоторговцами.