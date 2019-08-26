Валерия Касамара отказалась дебатировать с  Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики , кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отказалась дебатировать с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Как написала Касамара в своем Фейсбуке, «дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников, мы с Любовью Соболь находимся в заведомо неравных позициях». Проректор Вышки добавила, что готова начать диалог с Соболь в более спокойной обстановке, когда улягутся политические страсти".

Инициатива дебатов, напомним, исходила от Соболь. Она опубликовала видеообращение, в котором, в частности, назвала Касамару полноценным участником атаки на общество.