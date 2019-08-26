Фигурант дела о московских беспорядках Данила Беглец оштрафован на 20 тысяч рублей

Он участвовал в несанкционированной акции. Рассмотрение уголовного дела начнется уже на следующей неделе.

Как установил Тверской суд, во время акции 27 июля молодой человек шел по проезжей части и перекрывал дорогу. Сам фигурант уверял, что шел по тротуару. Как утверждал адвокат, это подтверждается фотографиями Беглеца в пешеходной зоне. Суд ему не поверил и назначил наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. Активист в ответ на этого прокричал в адрес судьи «Позор», передает «Медиазона» из зала суда.

Претензии к Беглецу со стороны правоохранительных органов на этом не заканчиваются. Он обвиняется в беспорядках и применении насилия против представителя власти. По версии следствия, в тот же день 27 июля он потянул силовика, который задерживал протестующих. Фигурант не стал отрицать вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке без исследования доказательств. Слушания пройдут уже на следующей неделе 3 сентября в Тверском суде.

В том же суде в следующий вторник пройдут предварительные слушания по делу Ивана Подкопаева. На акции 27 июля он распылил газ в сторону сотрудников полиции.