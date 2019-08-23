Росгидромет: Скачок уровня радиации 8 августа в Северодвинске произошел из-за радиоактивного облака

Скачок уровня радиации 8 августа в городе Северодвинске Архангельской области произошел из-за радиоактивного облака, образовавшегося после распада изотопов стронция, бария и лантана, — сообщает Росгидромет. Это результат более детального исследования. Опасности для людей по-прежнему нет, — рассказал «Эху Москвы» Гендиректор НПО Тайфун Вячеслав Шершаков.

В свою очередь, российское отделение Гринпис заявило, что будет добиваться публикации исчерпывающей информации о радиоактивном загрязнении. Сейчас она неполная и противоречивая, — считают экологи.