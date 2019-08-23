НПО «Тайфун»: Измерения Росгидромета под Северодвинском подтверждают отсутствие радиационной опасности после взрыва

Измерения Росгидромета под Северодвинском подтверждают отсутствие радиационной опасности после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор подведомственной Росгидромету НПО «Тайфун» Вячеслав Шершаков.

«С точки зрения радиационной безопасности, как с самого начала было сказано, это не может серьезно повлиять на человека. Это только подтверждения того скачка. Напрямую мы померить не могли, а косвенно можно было определить, что, да, благородные газы присутствовали и они дали вот этот всплеск», — сказал он.

В сообщении Росгидромета отмечается, что в пробах, отобранных в Северодвинске, были найдены короткоживущие техногенные радионуклиды стронций, барий и его дочерний радионуклид лантан, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Ранее Росгидромет сообщал, что эти газы стали причиной кратковременного скачка радиационного фона в Архангельской области.