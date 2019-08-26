Декан Уральского Государственного Аграрного университета посоветовал студентам «не светиться на митингах оппозиции»

Декан Уральского государственного Аграрного университета Павел Шаравьев перед началом учебного года посоветовал студентам «не светиться на митингах оппозиции». За этим может последовать отчисление, — предупредил декан, — сообщает Znak.com со ссылкой на одного из участников встречи.

В пресс-службе университета при этом заверили, что пока случаев отчисления студентов из-за участия в митингах не было. Там предположили, что декан просто перестраховывается.