Бывший страховщик МВД подал к ведомству иск на 600 миллионов рублей

Компания «Центральное общество» хочет вернуть часть страховой премии, которая не выплачивалась после приостановки лицензии.

Страховая компания «Центральное общество» подала иск в Арбитражный суд Москвы на 611 миллионов рублей. Вопрос касается контракта на страхование жизни полицейских, который был заключен в декабре 2017 года и составил почти 14 миллиардов рублей. Как пишут «Ведомости», компания, которая тогда называлась «Центральное страховое общество», обошла таких лидеров рынка, как «Согаз» и МАКС. Через несколько месяцев Центробанк отозвал у страховщика лицензию, а МВД заключило новый договор с «ВТБ страхованием». Теперь «Центральное страхование» надеется взыскать часть суммы контракта – в компании утверждают, что, несмотря на приостановку лицензии, договор продолжал действовать и страховые услуги оказывались, хотя МВД за них уже не платило. Лишь в июне этого года министерство официально расторгло соглашение.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении «Центрального страхового общества» — в ведомстве сочли подозрительным, что малоизвестная компания сначала выиграла тендер, а вскоре лишилась лицензии из-за нарушений.