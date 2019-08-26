Любовь Соболь вызвала на дебаты проректора ВШЭ Валерию Касамару, которую считает провластным кандидатом

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вызвала на дебаты проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, которую считает провластным кандидатом. Соболь опубликовала видеообращение, в котором, в частности, назвала Касамару соучастником «полноценной атаки на общество».

Валерия Касамара сообщила «Дождю», что согласна дебатировать с Соболь. В качестве площадки рассматривается радиостанция «Эхо Москвы». Впрочем, этот вопрос пока не решен.

Валерия Касамара баллотируется в 45 округе, где выдвигался Илья Яшин.