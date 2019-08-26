Никулинский межрайонный прокурор Москвы просит суд лишить родительских прав Петра и Елену Хомских

Поводом могло стать участие Хомских в акции протеста 3 августа, — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Отмечается, что Хомские многодетные родители. Первое заседание по иску назначено на 2-е сентября.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал эту ситуацию политическим шантажом.

В начале августа Перовская межрайонная прокуратура потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым ребенком. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проказовы проходят по делу свидетелями.