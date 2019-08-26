Детский омбудсмен Москвы считает шантажом иск к семье за участие в протестной акции

Об этом Евгений Бунимович рассказал РБК.

«Мне нужно понять, в чем их обвиняют» — сказал омбудсмен, отметив, что такие действия похожи на политический шантаж и противоречат государственной политике в вопросе сохранения детей в семье. «Это чрезвычайная ситуация. У нас до лишения родительских прав длительное сопровождение, работа c психологами, обсуждения с семьей».

2 сентября в Никулинском районном суде Москвы начнется разбирательство о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Заявление подано от межрайонного прокурора, поводом могло стать участие семьи в несогласованной акции протеста в центре Москвы.