Дмитрий Песков: Кремль держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

Кремль держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта ситуация требует серьезной реакции местных властей и Министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что все шесть хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявление об увольнении. В качестве причины они назвали низкую зарплату и возросшую нагрузку.

По данным издания URA.Ru, уволиться планируют пятеро хирургов из городской больницы №4. В Нижний Тагил направлена межведомственная комиссия.