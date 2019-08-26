В судах Москвы заблокирован доступ на этажи, где проходят предварительные слушания фигурантов т. н. «московского дела»

В Тверском и Пресненском судах Москвы заблокирован доступ на этажи, где сегодня проходят предварительные слушания фигурантов так называемого «московского дела» Данилы Беглеца и Владислава Синицы. Об этом сообщают корреспонденты «Медиазоны». В обоих судах приставы отказались допустить прессу на этажи, сославшись на распоряжения судей.



Кроме того, на заседание к Беглецу не допустили его жену, а к Синице мать. Данила Беглец признал вину в нападении на бойца Росгвардии. Он попросил рассмотреть его дело в особом порядке, без исследования доказательств.

О суде в особом порядке попросил и еще один фигурант московского дела", Иван Подкопаев. Он также признал свою вину.