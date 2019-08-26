Путин потребовал сделать экономический рост в России более устойчивым и динамичным

На совещании по экономическим вопросам президент выразил недовольство медленным ростом реальных доходов россиян.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что даже с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы растут медленно, что вызывает беспокойство.

Среди положительных моментов Путин указал приближение инфляции к целевому ориентиру.

В совещании с президентом принимали участие руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.