В Российском биатлоне продолжается конфликт между федерацией и ведущими спортсменами из-за спонсорских контрактов

В Российском биатлоне продолжается конфликт между федерацией и ведущими спортсменами страны из-за спонсорских контрактов. А трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов даже отказался в этой связи подписывать контракт с СБР.

Претензии Логинова, е еще некоторых спортсменов, понятны. Их не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Не для кого не секрет, что основная статья доходов биатлонистов – это личные спонсорские соглашения. Которые ведущие спортсмены планеты заключают не только с призводителями лыж и экипировки, но и другими популярными брендами. Готовыми платить за то, чтобы их логотип красовался на костюме, шапочке, или даже винтовке биатлониста.

Однако СБР отдаёт лучшие места на экипировке своим спонсорам, и требует от спортсменов согласования личных контрактов. Сами биатлонисты не горят желанием попадать в столь жёсткие условия и взамен требуют хотя бы фиксированную сумму выплат от спонсоров Федерации. Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что организация направила официальные приглашения всем сборникам, недовольным условиями договора, посетить заседание правления СБР. Где и планируется обсудить проблему и подписать дополнительные соглашения к контракту.

В середине лета спортсмены отправили руководству СБР коллективное письмо, в котором, в том числе, призвали урегулировать взаимоотношения со спонсорами.