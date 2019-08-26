Сегодня вступает в силу второй раунд санкций в отношении России за попытку убийства Скрипалей

Сегодня вступает в силу второй раунд санкций в отношении России за попытку убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей российскими агентами ГРУ с помощью яда Новичок.

Второй раунд санкций в отношении России за отравление офицерами ГРУ Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте прошлого года с помощью химического оружия – яда Новичок, вводится в рамках договора от 1991 года об уничтожении химического оружия. Эти санкции должны были последовать через три месяца после введения первого раунда в августе прошлого года, но Администрация США их не вводила девять месяцев после наступления дедлайна. Конгресс США несколько раз направлял в Белый Дом запросы с требованием соблюсти закон и ввести санкции. В последний раз топовые конгрессмены от обеих партий из комитета по иностранным делам Элиот Энгель и Майкл Маккол обратились к президенту Трампу в конце июля. В начале августа Госдеп объявил о введении новых санкций – отравление Скрипалей новичком «поставило под угрозу жизни тысяч жителей Солсбери и Эймсбери, привело к госпитализации Скрипалей, офицера британской полиции и двух посторонних людей, одна из которых скончалась», заявил Госдеп. Тем не менее, администрация Трампа выбрала самый мягкий из возможных вариантов санкций – ограничившись запретом американским банкам участвовать в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях и кредитовать правительство России не в рублях. Также США будут возражать против предоставления кредитов России международными организациями, такими как МВФ и Всемирный Банк. Кроме того, вводятся ограничения на экспорт лицензируемых товаров и технологий, контролируемых Министерством торговли США.

Новые санкции в отношении России будут действовать в течение как минимум 12-ти месяцев. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Сааб поприветствовал новые санкции по делу Скрипалей, МИД России заявил, что это «печально».