Росгидромет подтвердил скачок уровня радиации после взрыва на полигоне в Архангельской области

В ведомстве уверяют, что показатели уже вернулись к норме.

Специалисты Гидрометцентра брали пробы воздуха и осадков в течение двух недель после ЧП под Северодвинском. Анализ выявил короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана. В результате их распада вышли радиоактивные инертные газы. Образовавшееся облако и привело к превышению допустимых значений.

По данным ведомства, обстановка уже нормализовалась. Радионуклидов в пробах не обнаружено. О превышении радиационного фона власти Северодвинска проинформировали почти сразу после ЧП на полигоне Нёнокса, в результате которого погибли несколько человек. Довольно скоро сообщение было удалено с сайта городской администрации. В Минобороны тем временем заверили, что радиационный фон в норме.

Wall Street Journal обратила внимание на прекращение передачи данных о радиации от нескольких мониторинговых станций. На прошлой неделе экологическую обстановку в Архангельской области прокомментировал Владимир Путин. По его словам, ситуацию в регионе контролируют специалисты, которые не подтверждают превышение уровня радиации.

Кремль исходит из официальных заключений об отсутствии загрязнения под Северодвинском. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.