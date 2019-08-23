Никулинский районный прокурор потребовал лишить родительских прав жителей Москвы, пришедших с детьми на акцию протеста

Никулинский районный прокурор потребовал лишить родительских прав жителей Москвы Петра и Елену Хомских, которые пришли вместе с детьми на акцию протеста 3 августа.

Для удовлетворения иска нет никаких оснований, — сказал «Эху Москвы» глава Юридической службы Апологии протеста Алексей Глухов.

Он добавил, что Петр Хомских попал в провластный видеоролик как охранник Навального, хотя никакого отношения к политику не имеет.