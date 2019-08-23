Глава «ЕР» предложил обязать всех кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей

Глава московских единороссов предложил обязать всех кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей. В интервью «Эху Москвы» Андрей Метельский сказал, что это поможет москвичам лучше узнать своих депутатов.

Инициатива обязать кандидатов по одномандатным округам собирать подписи позволит им ближе узнать избирателей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

«С одной стороны, избиратели их ближе узнают как кандидатов. С другой стороны, они имеют возможность познакомится с округом и избирателями. Такая ситуация хуже кандидату не сделает, а наоборот только усилит его позицию», — сказал он.

А.Метельский подчеркнул, что инициатива никак не связана с протестами, проходившими в августе в Москве.

«С протестами это не связано никоим образом. Более того, несанкционированные протесты никоим образом не могут влиять на закон. Мое мнение, что, если и есть какие-то выступления, демонстрации, они все должны быть санкционированными, они должны быть с разрешения властей и никаких несанкционированных выступлений быть не должно, тем более в Москве. Это наше прежде всего неуважение к избирателю», — заключил он.

По словам А.Метельского, инициатива пока что не обсуждалось внутри партии.

Напомним, — сейчас подписи обязаны собирать только самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не представленных в парламенте.

Андрей Метельский подчеркнул, что его предложение никак не связано с протестными акциями в Москве.

В обратном уверен секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, инициатива Метельского никак не скажется на единороссах, но при этом будет препятствием для других кандидатов.

Об инициативе главы московских единороссов пишет газета «Ведомости».