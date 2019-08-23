Z Архив новостей новости
5 7 6 842
Эксклюзив Эха 14:02, 26 августа 2019

Глава «ЕР» предложил обязать всех кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей

Глава московских единороссов предложил обязать всех кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей. В интервью «Эху Москвы» Андрей Метельский сказал, что это поможет москвичам лучше узнать своих депутатов.

Инициатива обязать кандидатов по одномандатным округам собирать подписи позволит им ближе узнать избирателей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

«С одной стороны, избиратели их ближе узнают как кандидатов. С другой стороны, они имеют возможность познакомится с округом и избирателями. Такая ситуация хуже кандидату не сделает, а наоборот только усилит его позицию», — сказал он.

А.Метельский подчеркнул, что инициатива никак не связана с протестами, проходившими в августе в Москве.

«С протестами это не связано никоим образом. Более того, несанкционированные протесты никоим образом не могут влиять на закон. Мое мнение, что, если и есть какие-то выступления, демонстрации, они все должны быть санкционированными, они должны быть с разрешения властей и никаких несанкционированных выступлений быть не должно, тем более в Москве. Это наше прежде всего неуважение к избирателю», — заключил он.

По словам А.Метельского, инициатива пока что не обсуждалось внутри партии.

Напомним, — сейчас подписи обязаны собирать только самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не представленных в парламенте.

Андрей Метельский подчеркнул, что его предложение никак не связано с протестными акциями в Москве.

В обратном уверен секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, инициатива Метельского никак не скажется на единороссах, но при этом будет препятствием для других кандидатов.

Об инициативе главы московских единороссов пишет газета «Ведомости».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья дня

Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…

5 488 6 25677 23.08
Kистория, война, дипломатия, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Внешняя политика новой украинской власти на фоне переговоров Зеленского с Нетаньяху полна комичных инфоповодов Вот и выходит, что половина встреч Зеленского — это встречи с протянутой рукой, а вторая половина — попытка поиграть в политику и разделить мир на правых и неправых…

5 114 6 14213 19.08
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Заявление  Конгресса  интеллигенции  к годовщине разгрома путча ГКЧП Сегодня захватившие власть в нашей стране духовные наследники той номенклатуры, такие же, как те, только более хитрые и еще более циничные, тоже чувствуют, что власть уходит у них из рук…

5 166 6 19756 19.08
Kссср, политика, общество, власть, события
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Москва, 23 августа, 80 лет назад «Гиммлер истребил коммунизм, то есть тех, кто верил в Сталина, а он произносит – без всякой необходимости – здравицу за уничтожителя своих сторонников»...

5 203 6 17615 23.08
Kистория, ссср, мнения, сталин
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Формат «междоусобчика» Но даже если предположить чудо — отмену санкций, формат «восьмерки» все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один»...

5 74 6 8342 21.08
Kполитика, общество, сша, события
Блоги

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…

5 124 6 15401 21.08
Kобщество, акции, протесты, москва, политика, события
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Иран создал свой ЗРК, лучше, чем С-300, но чуть хуже С-400 В Иране существует собственная военная промышленность, причем достаточно передовая и мощная, независимая от поставок извне. На Ближнем Востоке и в целом во всем исламском мире такая промышленность имеется только у Израиля…

5 80 6 10703 23.08
Kиран, оружие, мнения
Интервью Интервью

Константин Богомолов Сергей Пархоменко гости: Константин Богомолов, Сергей Пархоменко

Дебаты. Взгляд на протест К.Богомолов: Когда вы говорите, что шли на этот митинг согласованный, что дальше будет несогласованная акция, вы говорите за себя. Люди, москвичи туда приходили на согласованную акцию.
С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…

5 315 6 53726 19.08
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, протесты, акции, политика
Блоги

Марат Гельман галерист

Разговоры про то, что «умное голосование» улучшит думу — в пользу бедных Считаю, что надо «голосовать сердцем». А именно показать, что московские власти не зарегистрировав независимых кандидатов — сорвали выборы. Показать стране и миру пустые участки. Не прийти…

5 119 6 16450 20.08
Kобщество, политика, мнения
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 178 6 25416 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Ровно в этот момент ключи от админки находит Владимир Зеленский Удобно, конечно, не прилагая никаких усилий к реальному решению проблем, возникших из-за преступной политики прежде всего в отношении собственного народа, писать пресс-релизы и ждать, что все случится само собой…

5 57 6 8222 22.08
Блоги

Pasha Bite YouTube-канал

+ Как Владимир Владимирович Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским Как Владимир Владимирович Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским Государственный Росреестр внес изменения в сведения о квартире в Санкт-Петербурге, владельцем которой когда-то был президент Путин…

5 38 6 5646 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

Америка и усыновление Через две недели после переезда девочек в Америку был принят закон Димы Яковлева. Я не сомневаюсь, что пройдет время, и потомки тех, кто подписал этот закон, будут менять свои фамилии и скрывать, что они их дети…

5 91 6 14683 22.08
Блоги

Владимир Зеленский о возможности возвращения России в G8 Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом…

5 222 6 36258 22.08
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, директор «СПИД.Центр»

Результат всех вот этих прекрасных воодушевляющих протестов. Чего вы добились? Да ничего вы не добились

5 72 6 19682 19.08
#слушать 34:15 8читать ;смотреть $скачать 7.8 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски…

5 304 6 52600 22.08

Популярное за неделю

Новости

В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле…

5 0 6 166506
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Путин очень знакомым чернобыльским тоном сообщил, что нет вообще никаких причин для беспокойства. И вот когда представитель власти заявляет такое, то становится понятно, что в общем никаких надежд уже нету…

5 51 6 140162 21.08
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Чью позицию по поводу выборов вы поддерживаете?
5 56 6 12702 23.08
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

+ Неудобная правда о гибели «Курска» Неудобная правда о гибели «Курска» Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?...

5 131 6 242922 24.08
8читать ;смотреть
Kкурск, трагедии, видео, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нам действительно решили показать, как надо по-настоящему в современных условиях снимать сериал «Чернобыль», и сняли такой с натуральными декорациями под Архангельском в Нёнексе…

5 106 6 86876 24.08
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8033648
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4172805

Сегодня в эфире