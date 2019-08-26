Трамп: Участники саммита «Большой семерки» в Биаррице не пришли к единому мнению по поводу возвращения России

Участники саммита «Большой семерки» в Биаррице не пришли к единому мнению по поводу возвращения России, — заявил президент США Дональд Трамп. Сам Трамп считает, что присутствие России на следующей встрече Семерки было бы полезным.

По данным газеты Гардиан, предложение Трампа вернуться к формату «Большой восьмерки» стало причиной ссоры на саммите в Биаррице. Как утверждают дипломатические источники. Трампа поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, остальные выступили резко против.

Лидеры «Семерки» называют себя сообществом либеральных демократий, к которым, по их мнению, не принадлежит Владимир Путин.

Президент США настаивает на том, что присутствие России необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном. Сирией и КНДР,— добавил источник Гардиан.