Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова вскоре после публикации прогноза Росстата по соотношению полов в России.

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше. Об этом Скворцова рассказала на совещании в Чите, уточнив, что за последнее время средний показатель удалось увеличить почти на год. Также, по ее словам, около 40 процентов смертей можно предотвратить при развитии медицины и профилактике болезней.

Продолжительность жизни и соотношение полов стали активно обсуждаться после выхода прогноза Росстата, который опубликовало РИА Новости. Согласно этим данным, к 2036 году в России по-прежнему будет больше женщин, хотя разрыв несколько сократится. Такая пропорция характерна почти для всех регионов, кроме Чукотки, где и сейчас число мужчин превышает женское население. Кроме того, специалисты не исключают, что доля мужчин может увеличиться и на Камчатке. По их мнению, общая диспропорция связана с высокой мужской смертностью.

Ранее Скворцова рассказала, что около 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя.