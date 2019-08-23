Никулинский районный прокурор потребовал лишить родительских прав жителей Москвы, пришедших с детьми на акцию протеста

Никулинский районный прокурор потребовал лишить родительских прав жителей Москвы Петра и Елену Хомских, которые пришли вместе с детьми на акцию протеста 3 августа.



Для удовлетворения иска нет никаких оснований, — сказал «Эху Москвы» глава Юридической службы Апологии протеста Алексей Глухов.

Еще одну семейную пару хотят лишить родительских прав после участия в протестной акции 3 августа с детьми. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Никулинский районный прокурор города Москвы обратился с иском о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских в отношении их младших детей, одной три года, другому год. По мнению прокурора, Петр и Елена злоупотребили своими родительскими правами и взяли на несогласованную акцию протеста своих малолетних детей с целью избежания задержания сотрудниками полиции», — сказал он.

А.Глухов добавил, что иск связан с тем, что родители попали в кадр ролика, подготовленного федеральными телеканалами.

«Многие провластные телеканалы использовали видеоролики их участия в акции 3 августа: вот, смотрите, они прикрываются своими детьми. Я считаю этот иск не более чем мерной реакцией на публикации федеральных телеканалов, и оснований для удовлетворения этого иска нет», — заключил он. В сюжете канала «Россия 1» отца, Петра Хомского, называют «охранником известного оппозиционера» и утверждают, что с помощью детей он пытался пробиться в гущу событий. На сайте телеканала РЕН ТВ утверждается, что П.Хомский пытался устроить провокацию.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских пар другую пару – Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые на акции 27 июля передали годовалого ребенка своему родственнику – Сергею Фомину. Он в последствии стал фигурантом дела о массовых беспорядках.

Он добавил, что Петр Хомских попал в провластный видеоролик как охранник Навального, хотя никакого отношения к политику не имеет.