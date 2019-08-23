Совет по правам человека при президенте подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия победы в ВОВ

Совет по правам человека при президенте подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Один из них будет предложен Владимиру Путину, сообщил агентств РИА «Новости» глава Совета Михаил Федотов. По его словам, говорить о том, на кого может распространиться амнистия, пока преждевременно.

Обычно амнистия касается тех, кто совершил ненасильственные преступления. пояснил в эфире «Эха Москвы» член СПЧ Илья Шаблинский.

По словам Шаблинского, фигуранты дел о массовых беспорядках вряд ли попадут под амнистию.