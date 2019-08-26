Фигурант так называемого «Московского дела» Данил Беглец признал вину в нападении на представителя Росгвардии во время акции 27 июля. Об этом «Медиазоне» рассказала его жена. Беглец просит рассматривать его дело в особом порядке – без исследования доказательств. Ранее обвиняемый говорил, что не участвовал в акции. Ранее об особом порядке рассмотрения дела просил другой фигурант – Иван Подкопаев. Он также не отрицает свою вину.