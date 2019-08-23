Мэрия отказала «Партии перемен» в согласовании акции против политических репрессий на 3 сентября. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Московского политсовета «Партии перемен» Эльвира Вихарева.

«Мэрия предоставила нам ответ вчера, обратите внимание – в воскресенье. Нам запретили проведение шествия 3 сентября, разумных аргументов никаких не предоставили. Мне предложили альтернативную площадку. Сейчас пока рано говорить о наших дальнейших действиях, будем обсуждать с коллегами, но я предполагаю, что будем дальше подавать заявки и действовать легальным способом», — сказала она.

Э.Вихарева отметила, что допускает проведение акции без согласования с мэрией, в случае дальнейших отказов ведомства.

«Я лично никого не призываю выходить на несанкционированные акции протеста, это дело каждого, но мы будем руководствоваться конституционными правами. Если мэрия не хочет легальными способами действовать, в виду отсутствия реализации требований, которые были заявлены, мы будем руководствоваться 31-й статьей Конституции», — подчеркнула она.