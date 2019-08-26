В Венгрии завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Российские спортсмены завоевали две золотые медали, и несколько лицензий на Олимпиаду в Токио.

Настоящими героями ЧМ стали Юрий Постригай и Александр Дьяченко, которые стали первыми в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Отмечу, что Олимпийские Чемпионы Лондона сели в один экипаж после двухлетнего перерыва. Что не помешало им триумфально выступить в Венгрии.

Победили российские гребцы и в заезде каноэ четверок на дистанции 500 м. Медалей высшей пробы удостоены, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль. Причем, для последнего это уже 16-е золото чемпионатов мира. Кроме того, в копилке российских гребцов на Чемпионате мира — три серебряные и одна бронзовая награды. И пятое место в нефициальном командном зачете.

Добавим также, что по итогам турнира нашим гребцам удалось завоевать 5 олимпийских путевок из 12 возможных. Впрочем, Чемпионат мира – только первый раунд отбора на Игры в Токио.