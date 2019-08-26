Дональд Трамп заявил о готовности Китая заключить торговую сделку с США

Азиатские биржевые индексы на фоне новых предложений о повышении пошлин начали неделю падением.

Верным шагом и позитивным для всего мира развитием событий намерения Пекина Трамп назвал в ходе саммите «Большой семерки» в Биаррице. По его словам, представители КНР связались ночью с американскими переговорщиками и выразили готовность продолжать консультации, передает агентство Bloomberg.

О желании продолжать переговоры для устранения противоречий заявил и вице-премьер Китая Лю Хе. Он осудил блокаду в сфере новых технологий и торгового протекционизма. Заявление сделано на фоне очередного витка конфликта между крупнейшими экономиками мира.

Американский лидер заявил на прошлой неделе об увеличении до 15% вместо заявленных 10 пошлин на китайский импорт стоимостью почти в 300 миллиардов долларов. Меры начнут действовать с первого сентября. Ключевые фондовые индексы на этом фоне начали неделю потерей пунктов. Индекс гонконгской биржи опускался больше чем на 3%.

Ввозные пошлины Китай и США собираются вводить в два этапа – в сентябре и декабре.