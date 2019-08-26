Еще одну семейную пару хотят лишить родительских прав после участия в протестной акции 3 августа

Детский омбудсмен Москвы назвал действия прокуратуры «политическим шантажом».

Категория дела: О лишении родительских прав. Ответчики: Петр и Елена Хомские. Такая карточка появилась на сайте Никулинского суда, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» — его юристы будут представлять многодетных родителей в суде. Предположительно, иск прокуратуры связан с участием пары в акции протеста 3 августа. Хомские с детьми, как отмечает «Апология протеста», попали в «провластный ролик» — в сюжете канала «Россия 1» отца, Петра Хомского, называют «охранником известного оппозиционера» и утверждают, что с помощью детей он пытался пробиться в гущу событий. На сайте телеканала РЕН ТВ и вовсе утверждается, что Хомский пытался устроить провокацию. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович осудил действия прокуратуры. Он подчеркнул, что «недопустимо никого шантажировать детьми», а лишение родительских прав – исключительная мера. Бунимович взял под личный контроль дело Хомских.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских пар другую пару – Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые на акции 27 июля передали годовалого ребенка своему родственнику – Сергею Фомину. Он в последствии стал фигурантом дела о массовых беспорядках.